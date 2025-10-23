Alla fine sarà tutta una questione di ritmo. E la Fiorentina lo sa bene. Il pericolo maggiore in questi casi è sempre l’ambiente. Sulla carta non c’è paragone fra le rose delle due squadre, anche se fra i viola sono rimasti a casa due pezzi da novanta come Kean e Gosens. Il clima all’Allianz Stadion sarà di certo infuocato. Non una novità da queste parti. La Fiorentina lo ha testato con mano anche nell’estate del 2023. Preliminare con Italiano in panchina. Quel Rapid aveva di certo molta più qualità, quello attuale punterà (quasi) tutto sulla spinta della propria gente. Che quando vede viola accentua il livello della rivalità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Gli avversari di stasera. L'inizio lento e l'odio per il viola. L'effetto Stadion spinge il Rapid