BUCAREST (Bulgaria) Ha un pensiero per Vincenzo Italiano, il tecnico della Steaua Bucarest Ilias Charalambous: "So che non sarà qui, spero stia bene e possa riprendersi il prima possibile". Ma ha problemi interni da fronteggiare (compreso il presidente che avrebbe fatto la formazione). Il tecnico dei rumeni è in bilico, dopo l’ultimo ko in campionato con il Metaloglobus che ha visto il club sprofondoare al dodicesimo posto in campionato. Un ulteriore passo falso potrebbe costargli la panchina. Charalambous che è stato anche compagno di squadra di Lykogiannis, ai tempi del Levadoiakos. "Il mio rapporto con giocatori e dirigenza è incredibile e se dovessi capire di non poter più dare qualcosa alla squadra, alzerei la mano e me ne andrei. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gli avversari. Charalambous respinge la crisi: "Possiamo fare bottino pieno»