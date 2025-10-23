C’è l’ufficialità. ATP e SURJ Sports Investment, una società del PIF (fondo sovrano dell’Arabia Saudita), hanno annunciato oggi il lancio di un nuovissimo torneo della categoria ATP Masters 1000, che si terrà per l’appunto in territorio saudita. In questo modo l’Arabia Saudita diventerà il decimo Paese ospitante di un 1000, unendosi ai nove tornei già esistenti di Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid, Roma, TorontoMontreal, Cincinnati, Shanghai e Parigi. Il torneo, in questione, ci sarà nel 2028. L’accordo segna una nuova era per il tennis mondiale e una grande trasformazione sportiva nella nazione menzionata, potendo garantire di nomi celebri di questo sport e regalando agli appassionati un’esperienza nuova e nel tennis. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Gli arabi sbarcano in grande stile nel circuito ATP: ufficiale un Masters1000 in Arabia Saudita!