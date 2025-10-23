Gli appuntamenti nei musei di Parma per il fine settimana

Sabato 25 e domenica 26 ottobre nuovi appuntamenti gratuiti per scoprire il patrimonio dei Musei civici di Parma con i laboratori artistici e le presentazioni della Pinacoteca Stuard e lo spettacolo della Compagnia i burattini dei Ferrari. Le attività, per adulti e bambini, sono realizzate dal. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

