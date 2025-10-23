Gli Amici di Zanzibar Premiazione a Vienna

Una piccola realtà nata nel cuore della Maremma viene riconosciuta tra le migliori dieci organizzazioni al mondo per l’impatto sociale dei suoi progetti. Si tratta dell’associazione grossetana " Amici di Zanzibar e del mondo " Odv, che ha ricevuto il prestigioso Women’s Guild Charity Award delle Nazioni Unite, assegnato a Vienna. Il premio, tra i più rilevanti nel panorama della cooperazione internazionale, viene conferito ogni anno a dieci organizzazioni non governative di tutto il mondo, selezionate per il loro contributo concreto alla salute, all’inclusione e all’educazione nei contesti più fragili. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gli "Amici di Zanzibar". Premiazione a Vienna

