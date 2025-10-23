’Gli Amici del cortile’ | insieme dopo 60 anni

Il cortile, i giochi nel cortile condominiale zeppo di bambini, pennellate di ricordi di eventi sconosciuti ai bambini di oggi e anche di ieri, ma non a chi bambino era negli anni Sessanta e così, come si è soliti ritrovarsi fra compagni di scuola dopo mezzo secolo o giù di lì, c’è chi ha pensato a un inedito incontro, sessant’anni dopo, fra gli ‘ Amici del cortile ’. Il cortile era quello del condominio all’inizio di via San Bernardo in prossimità di corso Saffi e lì ogni pomeriggio si ritrovavano Gianni Errani, Bruno Banzoli, Stefano Longanesi, Piero Venturi, Laura e Rosa Casanova, Angela e Anna Zanchini, Linda Ventura; gli stessi che nei giorni scorsi si sono ritrovati per una giornata da trascorrere a ricordare i tempi dell’infanzia, i giochi di allora che da anni non compaiono più nel bagaglio conoscitivo dei bambini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

