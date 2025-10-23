Gli affitti brevi in manovra creano nuovi scontri nella maggioranza
La legge di bilancio 2026 ha ottenuto la bollinatura della Ragioneria e il via libera del Quirinale, ma la sua strada in Parlamento si preannuncia accidentata. Il testo, trasmesso al Senato con centocniquantaquattro articoli, contiene misure che dividono la stessa maggioranza, in particolare l’aumento della cedolare secca sugli affitti brevi: dal ventuno per cento al ventisei per cento per chi affitta tramite piattaforme come Airbnb, Booking o Vrbo. La misura, difesa dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, punta a contenere il fenomeno degli affitti turistici a scapito dei contratti a lungo termine. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
