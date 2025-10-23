Giustizia | Bonelli ' interrogazione parlamentare su Bartolozzi e uso mezzi Gdf'

Roma, 23 ott (Adnkronos) - "Presenterò un'interrogazione parlamentare per chiarire se la capo di gabinetto del ministro Nordio, Giusi Bartolozzi, abbia utilizzato una motovedetta della Guardia di Finanza per raggiungere Capri e partecipare a un convegno. Se confermato, sarebbe un utilizzo improprio di mezzi dello Stato. Il ministro deve chiarire se era informato e se ha autorizzato lo spostamento". Lo dice Angelo Bonelli. "Nel frattempo, al Ministero della Giustizia si moltiplicano le anomalie: dopo il caso Almasri, arriva la decisione di istituire una segreteria personale per la capo di gabinetto con venti nuove unità, sottratte all'Ispettorato generale, e con stipendi equiparati a quelli dei vertici del dicastero -aggiunge il deputato Avs-. 🔗 Leggi su Iltempo.it

