Giustizia | Bonelli ' interrogazione parlamentare su Bartolozzi e uso mezzi Gdf'
Roma, 23 ott (Adnkronos) - "Presenterò un'interrogazione parlamentare per chiarire se la capo di gabinetto del ministro Nordio, Giusi Bartolozzi, abbia utilizzato una motovedetta della Guardia di Finanza per raggiungere Capri e partecipare a un convegno. Se confermato, sarebbe un utilizzo improprio di mezzi dello Stato. Il ministro deve chiarire se era informato e se ha autorizzato lo spostamento". Lo dice Angelo Bonelli. "Nel frattempo, al Ministero della Giustizia si moltiplicano le anomalie: dopo il caso Almasri, arriva la decisione di istituire una segreteria personale per la capo di gabinetto con venti nuove unità, sottratte all'Ispettorato generale, e con stipendi equiparati a quelli dei vertici del dicastero -aggiunge il deputato Avs-. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dal sole del New Mexico al gelo della Sierra Nevada, sulla pista di Tex trionfa sempre la giustizia! Maxi Tex n. 37, “Il grande rodeo”, di Luigi Mignacco, Jacopo Rauch, Ugolino Cossu e Luigi Siniscalchi, in edicola dal 22 ottobre! - facebook.com Vai su Facebook
Cordoglio per Raffaele Marianella, una morte sul lavoro che colpisce e interroga tutti. Mi auguro che venga fatta piena luce su quanto accaduto e che i responsabili siano assicurati alla giustizia. La violenza non può avere spazio né nello sport né nella società - X Vai su X
Almasri: Bonelli mostra in aula immagini torturati, 'vergognatevi, non avete decenza' - Ci saremmo aspettati che Nordio fosse venuto qui per chiedere scusa al Parlamento per le b ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive