Giusi Bartolozzi | il capo di gabinetto di Nordio a Capri con il marito su una barca della Gdf

Il capo di gabinetto di Carlo Nordio Giusi Bartolozzi è stata a Capri con il marito per il convegno sulla digitalizzazione della giustizia il 4 e il 5 ottobre. Ed è stata la sola ad arrivare sull’isola a bordo di una motovedetta delle forze di polizia. Ovvero il dispositivo di sicurezza predisposto per il Guardasigilli. Che avrebbe dovuto parlare quel giorno ma all’ultimo momento ha disdetto tutto. Repubblica scrive che la Guardia di Finanza ha confermato l’uso di una loro imbarcazione. Per raggiungere Capri partendo dal porto di Napoli, nel rispetto dei protocolli di sicurezza. La zarina di via Arenula. 🔗 Leggi su Open.online

