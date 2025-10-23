giuseppe conte le primarie per far fuori elly schlein

Il campo largo sta per implodere? Il leader del M5s Giuseppe Conte, stando a quanto riporta Mario Ajello sul Messaggero, avrebbe un piano ben preciso per scavalcare l'alleata Elly Schlein, segretaria del Pd. Al di là di questo, i due partiti appaiono più distanti che mai su alcuni dei temi al momento più importanti. Basti pensare che dem e grillini sono divisi sulle mozioni parlamentari a proposito dell' Ucraina. Se i pentastellati sono categorici sullo stop alle armi a Kiev, i dem invece non possono pensarla allo stesso modo. Altrimenti si troverebbero in netta contrapposizione col gruppo europeo di cui fanno parte, i socialisti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

