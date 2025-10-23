Giunta Marche vertice fiume a Roma | il Carroccio alza la posta E la fumata è ancora grigia

Ilrestodelcarlino.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancona, 23 ottobre 2025 –  Non c’è a ncora un accordo definitivo, ma da più parti assicurano – edulcorando – che è solo questione di ore, anche perché il tempo comincia a stringere. A tre settimane dalla (stra)vittoria alle regionali nelle Marche servirà un ulteriore supplemento di trattive nel centrodestra di governo per trovare la quadra sull’esecutivo bis (extralarge) di Francesco Acquaroli dopo una maratona di incontri da Ancona fino alle segreterie romane degli azionisti di maggioranza della coalizione – Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega – e dopo il vertice fiume di ieri pomeriggio, nella Capitale, che avrebbe dovuto sciogliere gli ultimi nodi prima del disco verde. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

giunta marche vertice fiume a roma il carroccio alza la posta e la fumata 232 ancora grigia

© Ilrestodelcarlino.it - Giunta Marche, vertice fiume a Roma: il Carroccio alza la posta. E la fumata è (ancora) grigia

News recenti che potrebbero piacerti

giunta marche vertice fiumeGiunta Marche, i negoziati oggi a Roma (presenti esponenti nazionali). La Lega: a noi delega economica - Dove non sono riuscite le segreterie regionali, proveranno i pesi massimi nazionali a mettere una pezza. msn.com scrive

giunta marche vertice fiumeAcquaroli bis, ultimi nodi per la giunta: blindati 5 nomi su 6. Oggi il vertice a Roma - Oggi il governatore Francesco Acquaroli andrà a Roma per un vertice con tutti i responsabili regionali dei partiti della ... Riporta msn.com

Nuova giunta regionale Marche, schema a sei - Con la squadra dei nuovi ingressi in consiglio regionale ma soprattutto con il toto giunta, ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Giunta Marche Vertice Fiume