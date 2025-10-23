Giunta Marche vertice fiume a Roma | il Carroccio alza la posta E la fumata è ancora grigia
Ancona, 23 ottobre 2025 – Non c’è a ncora un accordo definitivo, ma da più parti assicurano – edulcorando – che è solo questione di ore, anche perché il tempo comincia a stringere. A tre settimane dalla (stra)vittoria alle regionali nelle Marche servirà un ulteriore supplemento di trattive nel centrodestra di governo per trovare la quadra sull’esecutivo bis (extralarge) di Francesco Acquaroli dopo una maratona di incontri da Ancona fino alle segreterie romane degli azionisti di maggioranza della coalizione – Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega – e dopo il vertice fiume di ieri pomeriggio, nella Capitale, che avrebbe dovuto sciogliere gli ultimi nodi prima del disco verde. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
