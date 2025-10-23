Giunta Giani Boni più vicino Ma si riaffaccia Ceccarelli

Le grandi manovre fiorentine vanno avanti. Ma con prudenza, quella che serve a mantenere saldi tutti gli equilibri che delimitano il recinto del campo largo. La giunta Giani prende forme, già definite (e assegnate) le caselle di alcuni assessorati, ma se in riva d’Arno si consuma la "battaglia" sulla sanità (Bezzini sì o no?), nella città della Chimera i rimbalzi aiutano a definire il quadro. Strategico il faccia a faccia tra il governatore appena riconfermato Eugenio Giani, il segretario del Pd regionale Fossi e lo schleiniano di ferro Marco Furfaro. Ieri l’incontro a tre è servito a fare un primo tagliando alla coalizione calibrato sui temi dell’agenda di governo, ma al tempo stesso e ben lontano dai riflettori, ha rappresentato un altro passo avanti nella composizione della squadra del governatore alla guida della Toscana per i prossimi cinque anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

