Giulio Regeni sospeso il processo a carico degli 007 egiziani | gli atti passano alla Corte Costituzionale
La giustizia per Giulio Regeni dovrà aspettare ancora. A dieci anni dalla morte del ricercatore italiano un nuovo stop ferma il processo e rimanda gli atti alla Corte Costituzionale. La sospensione è dovuta a un risvolto tecnico: saranno da valutare questioni di costituzionalità relative al diritto di difesa, in particolare alla possibilità di offrire consulenti tecnici agli imputati che già usufruiscono del gratuito patrocinio, anche se assenti o nascosti, con una liquidazione anticipata da parte dall’Erario. I giudici della prima corte d’Assise di Roma hanno accolto la richiesta ritenendola « non manifestamente infondata » e « rilevante » al fine della definizione del giudizio. 🔗 Leggi su Open.online
