Giulio Regeni accolta l’eccezione delle difese I giudici dell’Assise inviano il processo alla Consulta
La I corte d’Assise di Roma, accogliendo una richiesta sollevata dalle difese degli imputati egiziani, ha accolto una questione di costituzionalità nell’ambito del processo Regeni inviando gli atti alla Consulta. Il nodo è relativo al diritto di difesa e alla nomina di consulenti tecnici. I giudici hanno ritenuto, quindi, la questione “non manifestatamente infondata” e “rilevante” al fine della definizione del giudizio. Il processo è ora sospeso in attesa che si pronunci la Corte Costituzionale. Gli avvocati d’ufficio (Paola Armellin, Filomena Pollastro, Tranquillino Sarno e Anna Lisa Ticconi, ndr ), la scorsa udienza, hanno chiesto ai magistrati valutare una possibile incostituzionalità della normativa attuale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
