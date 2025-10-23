Giugliano e Casoria | scoperto deposito di moto di lusso rubate un arresto

I Carabinieri trovano 28 motociclette di grossa cilindrata rubate tra Roma e Napoli, pronte per essere spedite all’estero.. Scoperto un deposito con moto rubate tra Giugliano e Casoria. Una nuova operazione dei Carabinieri ha portato alla luce un vero e proprio “concessionario” di moto di lusso rubate tra Giugliano in Campania e Casoria. L’indagine parte da un episodio avvenuto lo scorso 27 settembre, quando due uomini di origine ghanese — un 47enne e un 45enne — furono fermati dopo una notte movimentata a Giugliano. Durante il controllo, i militari scoprirono nel loro furgone due motociclette di grossa cilindrata rubate. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

