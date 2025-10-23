GiuDiCo Bio l' azienda livornese vince il premio Impresa sostenibile del Sole24Ore per il progetto etico di sviluppo in Togo

Livornotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La GiuDiCo Bio, azienda livornese leader nel settore delle materie prime biologiche per la zootecnia, si è aggiudicata il premio de Il Sole 24 Ore nella categoria “Sostenibilità Sociale”. Un risultato che celebra in particolare il suo impegno nello sviluppo internazionale e nell'impatto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

