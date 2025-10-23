GiuDiCo Bio l' azienda livornese vince il premio Impresa sostenibile del Sole24Ore per il progetto etico di sviluppo in Togo
La GiuDiCo Bio, azienda livornese leader nel settore delle materie prime biologiche per la zootecnia, si è aggiudicata il premio de Il Sole 24 Ore nella categoria “Sostenibilità Sociale”. Un risultato che celebra in particolare il suo impegno nello sviluppo internazionale e nell'impatto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
