giudice sportivo un turno a pedrini del matelica reclamo del porto potenza

La Civitanopvese perde Handzic e Cahais, rispettivamente per due e una giornata. Ecco le decisioni del giudice sportivo. Eccellenza. Due turni: Handzic (Civitanovese). Un turno: Cahais (Civitanovese), Pedrini (Matelica). Comminata una multa di 150 euro al Montefano "in quanto – si legge nella motivazione – la tifoseria ha rivolto durante la gara espressioni offensive alla terna arbitrale". Promozione. Due turni: Pietropaolo (Castel di Lama). Inflitta una multa di 150 euro alla Settempeda "perché – si legge nella motivazione – la tifoseria, nel secondo tempo, ha rivolto all’arbitro e al suo assistente espressioni irriguardose ed intimidatorie". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

