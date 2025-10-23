Giovedi 6 e venerdi 7 Novembre Roma ospiterà l’International Convention on Public Procurement

La capitale diventerà a Novembre il punto di incontro mondiale per i protagonisti del procurement pubblico. La due giorni si svolgerà presso il prestigioso Roma Eventi – Fontana di Trevi Conference Centre e offrirà un’occasione unica di confronto internazionale sulle sfide e le opportunità degli appalti pubblici in un contesto globale in rapida evoluzione. Professionisti, funzionari governativi, ricercatori e accademici si confronteranno sulle nuove sfide globali del procurement pubblico Un focus speciale sarà dedicato al ruolo strategico delle PMI e ai nuovi modelli di governance delle catene di approvvigionamento, con l’obiettivo di stimolare un dialogo concreto tra il settore pubblico e quello privato e favorire la crescita di un sistema più efficiente, trasparente e sostenibile. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

