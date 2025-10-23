Giovanili biancazzurre L’under 17 a punteggio pieno riparte il settore femminile

La rinuncia al settore femminile era stata dolorosa e non priva di polemiche nel corso dell’estate, quando dopo il fallimento della società di Tacopina la proprietà argentina si era ritrovata a dover compiere anche delle scelte impopolari nel giro di poche settimane. Il movimento in rosa costruito con passione nel corso degli anni è stato sacrificato, e le ragazze della prima squadra e del vivaio biancazzurro che volevano continuare a giocare a pallone si sono dovute guardare intorno trasferendosi in altri club. Un vero peccato, ma dopo qualche mese di assestamento l’Ars et Labor sta correndo ai ripari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

