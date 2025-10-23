Giovane assolto dall’accusa di maltrattamenti Secondo il giudice il fatto non sussiste

Vessazioni "fisiche e morali" durate per due anni, dal gennaio 2022 all’inizio del 2024, in Val d’Enza: lui, un giovane, è finito a processo con rito ordinario davanti al giudice Luigi Tirone per maltrattamenti verso la giovanissima fidanzata, iniziati secondo la tesi accusatoria quando lei aveva appena compiuto 17 anni. Per lui il pubblico ministero ha chiesto 3 anni e 6 mesi di condanna, mentre giudice Greta Iori (subentrata a Tirone) ha emesso una sentenza di assoluzione con formula piena: "Il fatto non sussiste". Al ragazzo si imputava di averla minacciata: "Muori, se continuo a stare con te ti ammazzo, farai la fine delle tue amiche". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

