Giornata Polio campagna vaccinazioni nel docu Gaza’s Silent Threat

Roma, 23 ott. (askanews) – Dall’ottobre 2023, oltre l’80% delle infrastrutture sanitarie, idriche e igienico-sanitarie di Gaza è stato distrutto o danneggiato dalle operazioni militari, creando le condizioni ideali per la diffusione di malattie infettive. Dopo 25 anni, la poliomielite è riemersa nella Striscia d Gaza nell’agosto 2024, con il caso di un bambino di dieci mesi rimasto paralizzato; i campioni ambientali di Deir al Balah e Khan Younis, raccolti nel dicembre 2024 e nel gennaio 2025, hanno confermato la trasmissione del poliovirus. Per questo Unicef, Oms e altri partner hanno condotto – tra molte difficoltà – diversi cicli di campagne di vaccinazioni antipolio raggiungendo oltre 600 mila bambini sotto i 10 anni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it