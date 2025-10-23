Giornata Polio campagna vaccinazioni nel docu Gaza’s Silent Threat
Roma, 23 ott. (askanews) – Dall’ottobre 2023, oltre l’80% delle infrastrutture sanitarie, idriche e igienico-sanitarie di Gaza è stato distrutto o danneggiato dalle operazioni militari, creando le condizioni ideali per la diffusione di malattie infettive. Dopo 25 anni, la poliomielite è riemersa nella Striscia d Gaza nell’agosto 2024, con il caso di un bambino di dieci mesi rimasto paralizzato; i campioni ambientali di Deir al Balah e Khan Younis, raccolti nel dicembre 2024 e nel gennaio 2025, hanno confermato la trasmissione del poliovirus. Per questo Unicef, Oms e altri partner hanno condotto – tra molte difficoltà – diversi cicli di campagne di vaccinazioni antipolio raggiungendo oltre 600 mila bambini sotto i 10 anni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Giornata Mondiale della #Polio: l'UNICEF lancia il documentario “Gaza's Silent Threat” - La minaccia silenziosa https://unicef.it/media/giornata-mondiale-polio-lanciato-il-documentario-la-minaccia-silenziosa/… #UNICEF - X Vai su X
Il 24 ottobre giornata mondiale della Polio. #Teletruria #News - facebook.com Vai su Facebook
Roma, 23 ott. (askanews) – Dall’ottobre 2023, oltre l’80% delle infrastrutture sanitarie, idriche e igienico-sanitarie... - sanitarie di Gaza è stato distrutto o danneggiato dalle operazioni militari, creando le con ... Lo riporta msn.com
World Polio Day,Rotary 'vaccinati 3 miliardi bimbi dal 1988' - "Dal 1988, anno di nascita della Global Polio Eradication Initiative (Gpei), l'iniziativa globale per l'eradicazione della polio, quasi 3 miliardi di bambini in 122 Paesi del mondo hanno ricevuto il v ... Da ansa.it
All’Aquila la Giornata Mondiale della Polio con Rotary e Univaq - ll 24 ottobre viene celebrata la ricorrenza della Giornata Mondiale della Polio, durante la quale viene ricordato il ruolo della Fondazione Rotary ... Segnala laquilablog.it