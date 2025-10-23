Giornata nera sul lavoro Infortunati due operai | uno rischia l’amputazione delle dita di una mano

TROMELLO (Pavia) Due infortuni sul lavoro si sono registrati ieri nell’arco di poche ore in Lomellina. Qualche minuto prima delle 4 alla Federfin Tech, una azienda che ha sede a Tromello, un dipendente di 52 anni, per cause che sono ancora in fase di accertamento, ha avuto la mano destra schiacciata da una pesante pressa. L’uomo è stato immediatamente soccorso dai colleghi e poi dal personale medico del 118 che ne ha disposto il trasferimento in codice giallo al policlinico San Matteo a bordo di una ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito serie e i soccorritori non hanno escluso la necessità di procedere all’amputazione di alcune dita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

