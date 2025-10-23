Giornata di open day agli scavi del San Domenico

Sabato 25 ottobre alle ore 11, all’ex Chiesa di San Giacomo, si tiene una conferenza aperta al pubblico sui risultati degli scavi archeologici effettuati nel corso di lavori di recupero e riqualificazione del San Domenico dal momento del loro avvio fino al quarto stralcio attualmente in corso. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

