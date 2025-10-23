Giornata della poliomelite come le aziende sanitarie sorvegliano e prevengono una malattia non del tutto sconfitta
Il 24 ottobre di ogni anno si celebra la Giornata mondiale contro la poliomielite. Anche le due aziende sanitarie ferraresi partecipano alla ricorrenza, sottolineando la necessità di mantenere un’adeguata sorveglianza su questa patologia infettiva e sulle paralisi flaccide acute, una delle. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
