Giornata della Legalità a Ponticelli | il Procuratore Gratteri accolto da centinaia di ragazzi

Lifeandnews.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta al PalaVesuvio di Ponticelli la “Giornata della legalità” organizzata dalla “Nippon Napoli”, associazione sportiva che da decenni rappresenta un presidio di legalità e di speranza, capace di vincere 8 medaglie mondiali, 30 europee, tra cui 7 ori, e 421 titoli italiani. Un’eccellenza assoluta che opera in un territorio difficilissimo, nel cuore del triangolo Ponticelli-San . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

giornata della legalit224 a ponticelli il procuratore gratteri accolto da centinaia di ragazzi

© Lifeandnews.it - Giornata della Legalità a Ponticelli: il Procuratore Gratteri accolto da centinaia di ragazzi

Argomenti simili trattati di recente

A Ponticelli la “Giornata della legalità” - Si è svolta al PalaVesuvio di Ponticelli la “Giornata della legalità” organizzata dalla “Nippon Napoli”, associazione sportiva che da decenni rappresenta un ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Giornata Legalit224 Ponticelli Procuratore