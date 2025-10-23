Giornata della Legalità a Ponticelli | il Procuratore Gratteri accolto da centinaia di ragazzi
Si è svolta al PalaVesuvio di Ponticelli la “Giornata della legalità” organizzata dalla “Nippon Napoli”, associazione sportiva che da decenni rappresenta un presidio di legalità e di speranza, capace di vincere 8 medaglie mondiali, 30 europee, tra cui 7 ori, e 421 titoli italiani. Un’eccellenza assoluta che opera in un territorio difficilissimo, nel cuore del triangolo Ponticelli-San . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it
