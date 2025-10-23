Giornalisti nel mirino non solo Ranucci | per Piantedosi le minacce corrono di più sul web Ma per i cronisti sono soprattutto le querele temerarie e le aggressioni fisiche

Nel giorno in cui la stampa italiana fa ancora i conti con l’attentato a Sigfrido Ranucci, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi informa il Parlamento che «le minacce più ricorrenti contro i giornalisti provengono dal web». Una dichiarazione che sposta il baricentro del problema su un piano generico – l’odio online – ignorando ciò che i numeri raccontano: la libertà di stampa in Italia è vittima non soltanto degli hater digitali, ma anche di aggressioni fisiche, pressioni istituzionali e un uso intimidatorio della giustizia. Le cifre che il Viminale non legge. Secondo i dati diffusi dallo stesso Ministero dell’Interno, nel 2024 gli atti intimidatori segnalati alle forze di polizia sono stati 114, in aumento rispetto ai 98 del 2023. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Giornalisti nel mirino, non solo Ranucci: per Piantedosi le minacce corrono di più sul web. Ma per i cronisti sono soprattutto le querele temerarie e le aggressioni fisiche

