Enrico Costa ha ragione a dire, lo ha detto ieri sul sito del Foglio, che non si difende la libertà di stampa inventando scorciatoie legislative o norme “identitarie”. Il disegno di legge promosso da Marco Travaglio come “legge Ranucci”, nato sull’onda dell’emozione per il vile attentato al giornalista di Report, a cui va ancora tutta la nostra solidarietà, è una di quelle idee che sembrano nobili ma che, se approvate, rischiano di essere pericolose per la stessa libertà che dichiarano di voler difendere. Prevedere che chi fa causa per diffamazione a un giornalista, e la perde, debba pagare la metà del risarcimento richiesto significa introdurre una disparità di trattamento che non c’entra nulla con la libertà di stampa e molto con la confusione tra diritto di informare e licenza di diffamare. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Giornalisti e leggi sbagliate: la libertà di stampa non si difende con le scorciatoie