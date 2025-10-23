Giorgia Togliatti e la solitudine di Elly

Sentivo ieri al Senato la premier Gorgia Meloni parlare di politica estera, e poi le solite invettive dai banchi delle opposizioni, unite solo a criticare e insultare ma incapaci di mettere insieme un documento unico in cui riflettere la loro ambizione ad un’alternativa al centrodestra, magari fra un paio di legislature, e mi chiedevo se Sabino Cassese non avesse fatto un sogno preveggente festeggiando due giorni prima col Corriere della Sera, in una intervista, i suoi 90 anni fra i 27 mila libri accumulati e catalogati nel suo appartamento a Roma. Arrivato a parlare della premier, appunto, rispondendo alle domande di Roberto Gressi, il professore emerito anche di una lista d’incarichi politici e istituzionali, mancato presidente della Repubblica in almeno due circostanze, ha detto testualmente: «Meloni studia, è la migliore allieva di Togliatti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Giorgia, Togliatti e la solitudine di Elly

Argomenti simili trattati di recente

#Cassese "Tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein non c’è alcuna possibilità di scelta. Giorgia Meloni studia, è la migliore allieva -paradossalmente- di Togliatti, come lui è realista. E ha capito, come prima di lei già De Gasperi, che il modo migliore di fare politica in - facebook.com Vai su Facebook

Giorgia Meloni, Elly Schlein e la privacy violata online: la galleria sessista di Phica.eu - eu, “Mia Moglie” e il pericolo dei forum sessisti: come proteggere donne comuni e figure pubbliche dall'esposizione sessuale online Neanche le più alte cariche dello Stato sfuggono al meccanismo ... it.euronews.com scrive

Quello su cui vanno d'accordo Giorgia Meloni e Elly Schlein - Giorgia Meloni e Elly Schlein sono divise su molto, quasi su tutto, ma c'è un elemento su cui più passa il tempo e più mostrano di avere molti aspetti in comune. Da ilfoglio.it