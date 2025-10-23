Gioco d' azzardo irregolare multe per 300mila euro a Viterbo e provincia

Viterbotoday.it | 23 ott 2025

Sono 51 le persone in cura per la dipendenza da gioco d'azzardo a Viterbo, prese in carico nel 2025 dal servizio sanitario. Il dato è stato ribadito nel corso della 21esima tappa, proprio nella città dei papi, del viaggio di “In nome della legalità”, l'iniziativa itinerante promossa da Codere. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

