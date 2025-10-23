Gioco d' azzardo irregolare multe per 300mila euro a Viterbo e provincia

Sono 51 le persone in cura per la dipendenza da gioco d'azzardo a Viterbo, prese in carico nel 2025 dal servizio sanitario. Il dato è stato ribadito nel corso della 21esima tappa, proprio nella città dei papi, del viaggio di “In nome della legalità”, l'iniziativa itinerante promossa da Codere. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

La patologia da gioco d’azzardo è una forma patologica di dipendenza in aumento che incide fortemente sull’impatto sociale, economico e di salute. “Antenne, puntiamo contro l’azzardo” è una iniziativa dell’ASP di Messina per presentare gli Sportelli di Asc - facebook.com Vai su Facebook

#Fisco #Politica Campagna “Mettiamoci in gioco”: “Azzardo, Regioni difendano propria autonomia invece di chiedere compartecipazione a proventi che derivano da settore” http://dlvr.it/TNkT8r - X Vai su X

Gioco d’azzardo, 51 persone in carico all’Asl per ludopatia - Il punto è stato fatto nell’incontro “In nome della legalità” che si è tenuto ieri a Palazzo dei Priori ... Come scrive civonline.it

Controlli sul Gioco d'Azzardo: Analisi delle Attività nelle Province Italiane - Un'importante operazione contro il gioco d'azzardo illegale in Italia ha interessato diverse province, con l'obiettivo di smantellare reti criminali e garantire un ambiente di gioco più sicuro e legal ... Si legge su notizie.it

Spelreglering: En analys av aktiviteter i italienska provinser - Un'importante operazione contro il gioco d'azzardo illegale in Italia ha interessato diverse province, con l'obiettivo di smantellare reti criminali e garantire un ambiente di gioco più sicuro e legal ... Da notizie.it