Gio Simeone il giocatore alla moda del Torino che unisce ‘Toro’ e River Plate

2025-10-22 19:55:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano! G iovanni Simeone (Buenos Aires, Argentina, 1995) È dolce questo inizio di stagione in Serie A. Con il Torino ha segnato 3 gol, importantissimi, in 7 partite. ‘ El Cholito’ ha segnato nella vittoria del ‘Toro’ contro la Roma all’Olimpico, ha segnato contro la Lazio in un prezioso 3-3 -anche nella capitale italiana- e ha segnato al Napoli nella vittoria del Torino contro la squadra di Conte. Grazie a questi gol la squadra granata è ancora a galla dopo un inizio di stagione molto difficile in cui il loro allenatore, Marco Baroni, era sull’orlo dell’esonero. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

