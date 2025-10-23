Ginnastica Un ottobre d’oro Successi in serie a Roma e Prato

Un ottobre ricco di soddisfazioni per la Raffaello Motto, protagonista sia nella prova di Zona Tecnica 3 Junior-Senior, disputata a Roma, sia nel primo appuntamento regionale del campionato Allieve, che si è tenuto a Bagnolo (Prato). Nella capitale, Ester Lena ha conquistato il primo posto nella categoria Senior 1. Tra le Senior 2, Viola Pannacci si è piazzata seconda, mentre tra le Junior 1 Siria Pastacaldi ha chiuso in nona posizione. Risultati promettenti per la società viareggina sono arrivati anche dalla gara che ha visto impegnate le Allieve. Nella categoria A1, Asia Cordoni ha centrato la seconda posizione, tra le A2 la squadra ha mostrato grande compattezza con Tessa Gabbrielli e Anastasia Bertacca entrambe sul podio (seconda e terza), Martina Coppola quarta e Zoe Piscitella dodicesima. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

