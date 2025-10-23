Venerdì 24 ottobre andrà in scena la sesta e penultima giornata dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Dopo la disputa dei concorsi generali individuali, vinti dal giapponese Daiki Hashimoto e dalla russa Angelina Melnikova, ci sarà spazio per le prime finali di specialità. Si assegneranno i titoli al volteggio e alle parallele asimmetriche per le donne; al corpo libero, al cavallo con maniglie e agli anelli per gli uomini. Purtroppo non ci saranno italiani in gara a Jakarta, bisognerà aspettare sabato per ammirare Carlo Macchini (sbarra), Tommaso Brugnami (volteggio) e Giulia Perotti (corpo libero). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ginnastica artistica: Melnikova per il bis al volteggio, Nemour padrona sugli staggi. Prime specialità ai Mondiali