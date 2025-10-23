Gimenez | zero gol nove sacrifici L’arma nascosta di Allegri
Se vi dicessero che Santiago Gimenez è un attaccante in forma? Non ci credereste. Ma da quando è nelle grazie di Allegri, il giocatore è arrivato a delle condizioni favorevoli e utili per il Milan. Gimenez: sacrificio e lavoro sporco che piace al Milan. Se visto in campo, la domanda che spesso ci si pone è: oggi segna? Per ora la risposta è no. Ancora no. Sono passate nove giornate, comprese Serie A e Coppa Italia, e il Bebote non è entrato nel suo ruolo. Zero gol e zero assist nelle prime sette giornate. Per una prima punta potrebbe essere il momento in cui nasce l’ossessione: quella sensazione di perdersi in un buco nero, dal quale, fino alla fine della stagione, non si riesce a trovare la via d’uscita. 🔗 Leggi su Milanzone.it
Approfondisci con queste news
Prezioso anche senza gol: vi sta piacendo Gimenez? ? @samuele.mandaro - facebook.com Vai su Facebook
Pulisic vola , Rabiot no. E Gimenez... I valori di mercato del Milan sotto i riflettori dopo l'aggiornamento intermedio della Serie A. #ValoriDiMercato #Milan - X Vai su X
Gimenez Milan, nonostante i pochi gol è un punto fermo di Massimiliano Allegri: queste caratteristiche lo rendono unico - Gimenez Milan, nonostante i pochi gol è un punto fermo di Massimiliano Allegri: queste caratteristiche lo rendono unico. Lo riporta milannews24.com
Empoli-Milan 0-2, le pagelle: Gimenez (7,5) gol all'esordio in Serie A, Pulisic (7) due assist preziosi - I rossoneri non potevano permettersi di perdere altri punti, per non compromettere la lotta Champions. ilmessaggero.it scrive
Milan, Gimenez segna dopo 40 secondi e si scusa - Arriva il gol dell’ex: Santiago Giménez sblocca il match di ritorno dei playoff di Champions League con il Feyenoord. Scrive gianlucadimarzio.com