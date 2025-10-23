Gimenez | zero gol nove sacrifici L’arma nascosta di Allegri

Se vi dicessero che Santiago Gimenez è un attaccante in forma? Non ci credereste. Ma da quando è nelle grazie di Allegri, il giocatore è arrivato a delle condizioni favorevoli e utili per il Milan. Gimenez: sacrificio e lavoro sporco che piace al Milan. Se visto in campo, la domanda che spesso ci si pone è: oggi segna? Per ora la risposta è no. Ancora no. Sono passate nove giornate, comprese Serie A e Coppa Italia, e il Bebote non è entrato nel suo ruolo. Zero gol e zero assist nelle prime sette giornate. Per una prima punta potrebbe essere il momento in cui nasce l’ossessione: quella sensazione di perdersi in un buco nero, dal quale, fino alla fine della stagione, non si riesce a trovare la via d’uscita. 🔗 Leggi su Milanzone.it

