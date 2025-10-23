Giletti | Real Juve? Qualcuno aveva preparato il pallottoliere… E invece partita vera Tudor blindato ma c’è un problema da quando è andato via Marotta

Juventusnews24.com | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giletti: «Real Juve? Qualcuno aveva preparato il pallottoliere. E invece partita vera. Tudor blindato». Le parole del presentatore tv. Intervistato da  Tuttomercatoweb  il conduttore e grande opinionista bianconero  Massimo Giletti  ha parlato del match tra Real Madrid e Juventus: «Molti avevano messo da parte il  pallottoliere, visto quanto accaduto al Napoli. E invece il pallottoliere non è servito. Nel recupero poi la Juve si è giocata anche la palla del pareggio. Ha  tenuto botta  la Juve, che arrivava da un momento difficile. La partita di ieri va vista anche all’interno di un contesto non semplice maturato nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

giletti real juve qualcuno aveva preparato il pallottoliere8230 e invece partita vera tudor blindato ma c8217232 un problema da quando 232 andato via marotta

© Juventusnews24.com - Giletti: «Real Juve? Qualcuno aveva preparato il pallottoliere… E invece partita vera. Tudor blindato, ma c’è un problema da quando è andato via Marotta»

Scopri altri approfondimenti

giletti real juve avevaGiletti: "La Juve ha fatto una partita vera, Tudor blindato da Chiellini. Marotta? Da quando è andato via..." - A Tuttomercatoweb il conduttore e grande opinionista bianconero Massimo Giletti ha parlato del match tra Real Madrid e Juventus: "Molti avevano messo da parte il pallottoliere, visto ... Si legge su tuttojuve.com

giletti real juve avevaReal Madrid-Juventus sarà il 23° confronto diretto: i precedenti - Quarti di finale, spareggio: Real Madrid- Secondo sport.sky.it

Giletti: "Juve, spieghino certe operazioni. Spero che Comolli..." - Il giornalista e conduttore Massimo Giletti è stato ospite di TMW Radio, durante Calciomercato e Ritiri. Si legge su tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Giletti Real Juve Aveva