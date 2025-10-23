Gianni Pettenati molto più di Bandiera Gialla | Piacenza gli dedica una giornata speciale

Ilpiacenza.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 29 ottobre, alle 12, al civico 222 di via Roma, il sindaco Katia Tarasconi e la figlia dell’indimenticato artista, Maria Laura, sveleranno la targa commemorativa apposta dal Comune sulla sua casa natale. Sarà il momento clou di un’intera mattinata dedicata al ricordo del cantante che. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

