Gianni Morandi torna sui social e annuncia un nuovo tour a sorpresa | VIDEO
È finita la pausa di Gianni Morandi dai social. Mercoledì il cantautore bolognese si è riaffacciato sulle sue pagine Facebook e Instagram con un video per annunciare il nuovo tour in partenza nel 2026 per festeggiare i sessant'anni di “C'era un ragazzo che come me”, uno dei suoi brani più famosi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Accendo la tv e sento Gianni Morandi ricordare le sue canzoni. Che recitano: “non son degno di te, non ti merito più”; “ritornerò in ginocchio da te” e infine “se non avessi più te, meglio morire”. Se questa è l’immagine della relazione sdoganata nelle canzonett - facebook.com Vai su Facebook
Gianni Morandi torna sui social: «Vi aspetto per festeggiare insieme i 60 anni di “C’era un ragazzo”» - Gianni Morandi torna a farsi sentire — e lo fa nel modo che i fan sognavano da settimane: con la chitarra in mano e un annuncio che sa di festa. Segnala msn.com
Gianni Morandi torna sui social e annuncia un nuovo tour a sorpresa | VIDEO - Per i sessant'anni del brano "C'era un ragazzo che come me". bolognatoday.it scrive
Gianni Morandi rompe il silenzio social: da aprile in tour per festeggiare i sessant'anni di «C'era un ragazzo come me...» - I sessant'anni di una delle sue hit più celebri: fu scritta da Franco Migliacci con musica di Mauro Lusini e l'arrangiamento di Ennio Morricone ed incisa per la RCA Italiana nel 1966 ... Scrive corrieredibologna.corriere.it