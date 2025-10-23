Gianni Morandi torna live nei palazzetti con il tour C’era un ragazzo
C’era un ragazzo – Gianni Morandi Story è il titolo del nuovo tour dell’artista, dieci live nei palazzetti in primavera. Un nuovo capitolo si aggiunge alla storia musicale di Gianni Morandi, che annuncia oggi C’era un ragazzo – Gianni Morandi Story, la tournée prodotta da Trident Music e in partenza ad aprile 2026, che lo vedrà impegnato con 10 nuovi appuntamenti nei principali palasport italiani. Questi spettacoli saranno l’occasione per festeggiare i 60 anni del brano C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones scritta nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini, e sicuramente il brano più rappresentativo e importante della carriera di Gianni Morandi. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
