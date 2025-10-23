Gianni Morandi torna live annunciato ‘C’era un ragazzo tour 2026’
Un nuovo capitolo si aggiunge alla storia musicale di Gianni Morandi, che annuncia ‘C’era un ragazzo – Gianni Morandi Story’, la tournée prodotta da Trident Music e in partenza ad aprile 2026, che lo vedrà impegnato con 10 nuovi appuntamenti nei principali palasport italiani. Questi spettacoli saranno l’ occasione per festeggiare i 60 anni del brano ‘C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones” scritta nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini, e sicuramente il brano più rappresentativo e importante della carriera di Gianni Morandi. Ad inaugurare il tour sarà l’appuntamento a Conegliano (15 aprile @ Prealpi SanBiagio Arena), a cui seguiranno le date di Milano (17 aprile @ Unipol Forum), Torino (19 aprile @ Inalpi Arena), Roma (21 aprile @ Palazzo dello Sport), Casalecchio di Reno (Bo) (24 aprile @ Unipol Arena), Firenze (26 aprile @ Nelson Mandela Forum), Terni (28 aprile @ Pala Terni), Montichiari (30 aprile @ PalaGeorge), Pesaro (2 maggio @ Vitrifrigo Arena) e Padova (4 maggio @Kioene Arena). 🔗 Leggi su Lapresse.it
