Gianni Morandi rompe il silenzio sui social dopo due mesi | Da aprile parte il mio nuovo tour
Dopo un periodo di silenzio durato oltre due mesi, Gianni Morandi ha deciso di rompere il riserbo e rivolgersi direttamente ai suoi fan con un annuncio importante. Il celebre cantante italiano ha pubblicato un video sui suoi canali social in cui ha svelato il progetto di un nuovo tour che prenderà il via ad aprile 2026. Questa iniziativa nasce per celebrare il sessantesimo anniversario di uno dei suoi brani più iconici, "C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones", una canzone che ha segnato un'epoca e continua a essere amata da generazioni diverse.
