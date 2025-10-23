Gianni Morandi in concerto al PalaTerni per il suo nuovo tour
Nuovo rilevante concerto a Pala Terni, è infatti in arrivo Gianni Morandi per una tappa del suo ultimo tour “C’era un ragazzo – Gianni Morandi Story”. Il concerto si terrà martedì 28 aprile 2026 alle ore 21:00, nell’ambito della tournée prodotta da Trident Music che toccherà dieci palasport. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
