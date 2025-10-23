Gianni Morandi festeggia i 60 anni di ‘C’era un ragazzo’ e nel 2026 va in tour

(Adnkronos) – Nuovo capitolo per la carriera di Gianni Morandi. L’artista infatti ha annunciato ‘C’era un ragazzo – Gianni Morandi story’, la tournée prodotta da Trident Music al via ad aprile 2026, che lo vedrà impegnato con 10 nuovi appuntamenti nei principali palasport italiani. Spettacoli che saranno l’occasione per festeggiare i 60 anni del brano . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

