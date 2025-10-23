Gianni Morandi e il tour 2026 video annuncio a sorpresa sui social | C' era un ragazzo compie 60 anni
Bologna, 23 ottobre 2025 – Gianni Morandi è tornato su Instagram. Dopo una pausa annunciata lo scorso agosto, l'eterno ragazzo ha sorpreso i fan con un video che segna non solo il suo ritorno sulla scena social, ma anche un grande annuncio musicale. Nel video, Morandi appare sorridente e imbraccia la chitarra per intonare la sua celebre hit "C'era un Ragazzo". È proprio questa canzone la protagonista del suo ritorno. I 60 anni della hit ‘C'era un ragazzo’. L'artista, infatti, racconta ai suoi follower che il brano nel 2026 compirà 60 anni. Un anniversario importante che ha spinto Moran di a una decisione che ha entusiasmato il pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
