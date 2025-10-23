Gianni Morandi | c' è una tappa bolognese nel tour C’era un ragazzo – Gianni Morandi story
Un nuovo capitolo si aggiunge alla storia musicale di Gianni Morandi, che annuncia oggi C’era un ragazzo – Gianni Morandi story, la tournée prodotta da Trident Music e in partenza ad aprile 2026, che lo vedrà impegnato con 10 nuovi appuntamenti nei principali palasport italiani fra cui anche. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Accendo la tv e sento Gianni Morandi ricordare le sue canzoni. Che recitano: “non son degno di te, non ti merito più”; “ritornerò in ginocchio da te” e infine “se non avessi più te, meglio morire”. Se questa è l’immagine della relazione sdoganata nelle canzonett - facebook.com Vai su Facebook
Gianni Morandi a Terni il 28 aprile 2026: al PalaTerni una delle dieci tappe del nuovo tour "C'era un ragazzo - Gianni Morandi Story" - L'amatissimo cantante arriverà in città nel 2026, e la data in cartellone è quella del 28 aprile. corrieredellumbria.it scrive
Gianni Morandi in concerto - C'era un ragazzo: Gianni Morandi Story - Venerdì 17 aprile 2026 fa tappa all' Unipol Forum di Assago (Milano), in via Giuseppe Di Vittorio 6, il tour C'era un ragazzo: Gianni Morandi Story, nuovo capitolo della storia musicale di Gianni Mora ... Lo riporta mentelocale.it
Gianni Morandi va in tour nei palazzetti per i 60 anni di “C'era un ragazzo” - Noi di Radio Italia solomusicaitaliana siamo radio ufficiale del tour “C'era un ragazzo – Gianni Morandi Story”, in programma nel 2026 ... Come scrive radioitalia.it