Gianluigi Nuzzi sotto sorveglianza secondo i documenti di Surveillance Secrets oltre al giornalista anche l' ex manager Eni Roberto Casula

Dopo Devils Tongue, Fin Fisher e Pegasus, una nuova inchiesta internazionale svela un nuovo capitolo di sorveglianza digitale mirata contro i giornalisti. Mentre in Italia non tira buon vento per le penne libere 14.000 numeri di telefono monitorati in oltre 160 Paesi dal 2007 al 2014. 1,5 mil. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gianluigi Nuzzi sotto sorveglianza secondo i documenti di “Surveillance Secrets”, oltre al giornalista anche l'ex manager Eni Roberto Casula

News recenti che potrebbero piacerti

Massimo Lovati torna in TV, ospite di Gianluigi Nuzzi a “Dentro la Notizia”: “Nei miei sogni custodisco i segreti del caso Garlasco”. Tra ironia e verità, un’intervista che accende il dibattito. - facebook.com Vai su Facebook

“Gianluigi Nuzzi spiato ai tempi del libro ‘Vaticano Spa’. Nel mirino anche ex premier, banchieri, miliardari russi e celebrità come Jared Leto” - E' quanto emerge dall'inchiesta "Surveillance Secrets" ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Gianluigi Nuzzi spiato: “E’ in atto un assedio elettronico alla libertà d’informazione” - Il giornalista d'inchiesta tra le migliaia di persone spiate tra il 2007 e il 2014. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Garlasco, Giletti tuona: "Grave, Nuzzi si è sentito fregato". E sul caso Venditti: "Ecco perché scricchiola la fiducia" - Nella puntata de Lo Stato delle Cose, novità sui legami tra l'ex Procuratore aggiunto Venditti, politica e forze dell'ordine, ma anche la delusione di Nuzzi: ecco perché ... Si legge su libero.it