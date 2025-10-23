Giallo sui super-missili Usa a Kiev Ma Trump colpisce l’energia russa

Ilgiornale.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo quasi quattro anni di conflitto, parole, indiscrezioni e mesi di trattative a vuoto, emerge quello che tutti già sapevano: la Russia di Putin non ha nessuna intenzione di fare la pace. A meno che non abbia in regalo l'intera o quasi Ucraina solo parzialmente invasa. E anzi, continua a fare ciò che vuole, colpendo per l'ennesima volta obiettivi civili, addirittura un asilo mentre lancia una nuova esercitazione nucleare. Quando al contrario Zelensky apre al compromesso per chiudere il conflitto e Trump diventa oggetto di scherno in Russia. E la pazienza del presidente americano potrebbe essere al limite. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

giallo sui super missili usa a kiev ma trump colpisce l8217energia russa

© Ilgiornale.it - Giallo sui super-missili Usa a Kiev. Ma Trump colpisce l’energia russa

Approfondisci con queste news

giallo super missili usaGiallo sui super-missili Usa a Kiev. Ma Trump colpisce l’energia russa - Zelensky: "Congeliamo la linea del fronte" ... Riporta ilgiornale.it

giallo super missili usaGuerra Ucraina, Kiev spara i supermissili britannici Storm Shadow. Usa: «Nuove sanzioni a Mosca» - Per il Wall Street Journal, gli Stati Uniti hanno tolto i vincoli sull’uso di alcuni missili a lungo raggio da parte dell’Ucraina. ilmessaggero.it scrive

Guerra ucraina, gli Usa limitano i raid di Kiev in Russia con gli Atacms, ma poi vendono 3.350 missili - Da una parte la Casa Bianca limita l’impiego da parte di Kiev dei missili Atacms, le armi statunitensi a lunga gittata capaci di colpire in profondità la ... Secondo ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Giallo Super Missili Usa