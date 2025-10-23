Giacomo Cusimano il bomber palermitano morto in un incidente e il dolore dei fratelli | Ferita eterna
Capelli al vento, corsa leggiadra, gol in acrobazia, esultanze a perdifiato. Vita. Da ventuno anni tutto questo non c'è più. Ma anche se i ricordi sbiadiscono nessuno ha dimenticato Giacomo Cusimano, bomber di periferia che voleva arrivare nel calcio che conta, scomparso per i postumi di un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Marinella affoga nella spazzatura, Cusimano chiede una seduta straordinaria Sacchi di rifiuti abbandonati sui marciapiedi, cassonetti stracolmi e una raccolta differenziata che non funziona. È questa la fotografia — impietosa — del quartiere Marinella, dove - facebook.com Vai su Facebook
Foss, omaggio a Giacomo Puccini del palermitano Andrea Licata - Non poteva mancare nella 65a Stagione 2024/2025 dell'Orchestra Sinfonica Siciliana l'omaggio a Giacomo Puccini, il grande operista del quale si ricordano quest'anno i cento anni ... Come scrive notizie.tiscali.it