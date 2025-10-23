GF Jonas è fidanzato fuori? Scottante rivelazione può rovinare tutto

Arriva più di una segnalazione che potrebbe rovinare i piani di Jonas Pepe al Grande Fratello 2025. Come abbiamo potuto notare sin dai primi giorni, il modello appare disposto a crearsi una bella storiella d’amore nella Casa più spiata d’Italia. Addirittura è nato immediatamente il gruppo di fan Jonita, che tifano per la nascita di un’eventuale love story tra Jonas e Anita Mazzotta. In assenza di quest’ultima, intanto, Matteo – questo il suo vero nome – si è avvicinato ad altre gieffine: Rasha Younes, Giulia Soponariu e Grazia Kendi. Con tutte loro, alla fine, è stato un buco nell’acqua e Ivana Castorina gli ha fatto notare che non per forza deve crearsi una relazione amorosa nella Casa. 🔗 Leggi su Latuafonte.com