Getta caffè nel tombino per non rovesciarlo sul bus a Londra fermata da 3 agenti e multata per inquinamento

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La donna aveva preso un caffè e lo stava bevendo alla fermata dell'autobus quando ha deciso di liberarsi del resto della bevanda per evitare di rovesciarlo sul mezzo pubblico. In pochi attimi è stata avvicinata da tre agenti e multata con sanzione da 150 sterline. Dopo la denuncia pubblica, il Consiglio locale ha annullato la sanzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

