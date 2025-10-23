Il Comune di Cavriglia ha approvato la proroga della gestione del campo da golf comunale di Bellosguardo, in località Valle al Pero, attualmente composto da tre buche e un campo pratica. La concessione resterà affidata all’associazione sportiva Le Miniere Golf Club, che continuerà ad occuparsi dell’impianto fino al completamento dei lavori di ampliamento e rigenerazione in corso, previsto entro il 30 giugno 2026. La struttura, di proprietà comunale, fu realizzata nel 2015 da un raggruppamento di imprese private selezionato tramite gara pubblica, che ne ha curato anche la gestione. Negli ultimi anni il Comune ha investito in modo significativo per potenziare la struttura, con interventi finanziati anche attraverso il PNRR. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gestione campo da golf. Rinnovata concessione