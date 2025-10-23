Gestione campo da golf Rinnovata concessione

Lanazione.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Cavriglia ha approvato la proroga della gestione del campo da golf comunale di Bellosguardo, in località Valle al Pero, attualmente composto da tre buche e un campo pratica. La concessione resterà affidata all’associazione sportiva Le Miniere Golf Club, che continuerà ad occuparsi dell’impianto fino al completamento dei lavori di ampliamento e rigenerazione in corso, previsto entro il 30 giugno 2026. La struttura, di proprietà comunale, fu realizzata nel 2015 da un raggruppamento di imprese private selezionato tramite gara pubblica, che ne ha curato anche la gestione. Negli ultimi anni il Comune ha investito in modo significativo per potenziare la struttura, con interventi finanziati anche attraverso il PNRR. 🔗 Leggi su Lanazione.it

gestione campo da golf rinnovata concessione

© Lanazione.it - Gestione campo da golf. Rinnovata concessione

Altri contenuti sullo stesso argomento

gestione campo golf rinnovataGestione campo da golf. Rinnovata concessione - Il Comune di Cavriglia ha approvato la proroga della gestione del campo da golf comunale di Bellosguardo, in località Valle al Pero, attualmente composto da tre buche e un campo pratica. Da msn.com

Sport, rinnovata la gestione dei campi. Trenta alberi in piazza Dalla Chiesa - Campi sportivi, arriva l’affidamento degli impianti cittadini: rinnovata la gestione dei terreni comunali su cui si pratica sport, mentre il... Da ilrestodelcarlino.it

Campo sportivo, bando di gestione - Affidamento in concessione del campo sportivo di Galeata, l’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese ha attivato le procedure di gara per il suo rinnovo. Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Gestione Campo Golf Rinnovata