Germania | Friedrich Merz accusato di razzismo

Merz ha parlato chiaro: troppe zone urbane vivono un disagio crescente, tra degrado e paura L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Germania: Friedrich Merz accusato di razzismo

